Francesca Cipriani, il costume si sfila: il décolleté in piscina è esplosivo. La foto fa il pieno di like su Instagram

Francesca Cipriani è una delle star di questa estate bollente. Le sue foto e le sue storie su Instagram provocano continuamente l’apprezzamento da parte dei fan sui social. Pose esplosive e forme generose sono il menù di un pianto succulento, spesso accompagnato da location di spessore. Bagni hot in piscina e costumi da sogno fanno il pieno di like e stuzzicano la fantasia dei followers. La protagonista della “Pupa e il secchione” si sta godendo le vacanze in Sardegna e ogni tanto posta dei contributi che mostrano le sue ore di relax. L’ultima in ordine temporale la raffigura all’interno di una piccola vasca idromassaggio con un pezzo intero leopardato che ne esalta il décolleté spaziale.

Francesca Cipriani, il costume si sfila: la Foto del generoso Lato A

Oltre al favoloso Lato A, la Cipriani mostra anche di essere piuttosto in forma sul Lato B, esaltato dai colori del costume. La didascalia del post è dedicata all’estate e alla sua fugacità: “Troppo breve… Vola via in un secondo“. Una parentesi in Sardegna prima di rituffarsi nei suoi progetti lavorativi. A settembre sarà impegnata con la nuova edizione della “Pupa e il secchione” mentre nell’ultimo periodo si era parlato anche dell’Isola dei Famosi. Giucas Casella ha ammesso che potrebbe tornare in un reality in Tv a breve e l’Honduras sembra essere nei suoi programmi imminenti. I due sono molto amici, dai tempi dei salotti di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, e potrebbero ricostituire una riuscita coppia in Centro America. Difficile pensare che la procace showgirl di Popoli (Abruzzo) possa partire a tempo pieno, visti gli impegni, ma perchè no una toccata e fuga per alzare il picco degli ascolti? Staremo a vedere…

