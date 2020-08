Sono quattro i nuovi casi di Covid registrati in Nuova Zelanda: le autorità pensano che il contagio possa essere avvenuto tramite i surgelati.

La Nuova Zelanda registra, dopo ormai diverso tempo, nuovi casi di Coronavirus. Si tratta, come riporta Skytg24, di quattro nuovi casi, tutti all’interno della stessa famiglia. Mentre le autorità stanno studiando il caso, cercando di capire in quale maniera possa esser avvenuto il contagio, la premier neozelandese ha ordinato il lockdown di tre giorni della città di Auckland, la più grande del Paese.

E’ stata la stessa premier neozelandese a prender parola in merito alla situazione del Paese: “Abbiamo pianificato lo scenario e ci siamo preparati per affrontarlo”. Con queste parole, la premier ha tranquillizzato tutti i cittadini, facendo capire che le autorità sono al lavoro per superare questa difficoltà.

Nuova Zelanda: l’ipotesi surgelati dietro ai contagi

C’è tuttavia un’ipotesi che circola tra gli esperti. Come riporta Skytg24, le autorità pensano che le persone possano essersi contagiate tramite i surgelati, trasportati all’interno del negozio in cui lavora una delle quattro persone. Si tratta solo di un’ipotesi, ma Ashley Bloomfield, ministro della Sanità neozelandese ha fatto sapere che si sta lavorando molto per “mettere insieme il puzzle di come questa famiglia si sia infettata”.

La premier Jacinda Ardern ha anche fatto disposto il rinvio dello scioglimento del Parlamento, che avrebbe accompagnato le prossime elezioni a settembre. Al momento, fa sapere la premier, la priorità è mantenere sotto controllo la situazione legata al virus. A rischio, dunque, anche le imminenti votazioni, che potrebbero essere posticipate. Si attendono aggiornamenti in tal senso.

Ad oggi, in base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, la Nuova Zelanda conta un totale di 1579 contagi e 22 decessi.

