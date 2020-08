Vaccino anti Covid obbligatorio, Matteo Renzi scende in campo contro la posizione del premier Conte che non lo reputa necessario

Il vaccino anti Covid deve essere obbligatorio o meno? In attesa che arrivi, con tempi che al momento sono tutt’altro che certi, le posizioni all’interno del governo sono decisamente diverse. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite ad un evento organizzato dal quotidiano online ‘Affaritaliani.it’ a Ceglie Messapica, ha detto di non ritenerlo obbligatorio.

Un pensiero non condiviso però da Matteo Renzi che attraverso la sua newsletter ha spiegato chiaramente come la pesa “Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid, questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio!”. Per appoggiare questa battaglia, Lisa Noja (deputata di Italia Viva) e altri hanno lanciato una raccolta di firme perché il governo non arretri dando raguione, secondo Renzi, ai NoVax.

Un’opinione condivisa anche la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, compagna di partito di Renzi: “Il vaccino deve essere obbligatorio. Solo così potremo difenderci al meglio e tutelare chi è più a rischio, le persone più fragili, i nostri anziani, le persone affette da disabilità”.

Vaccino obbligagtorio, anche il virologo Pregliasco appoggia la battaglia

La posizione del presidente del Consiglio è messa in discussione anche dal virologo Fabrizio Pregliasco, Intervistato questa mattina da ‘La Repubblica’, ha spiegato dall’alto della sua esperienza che un vaccino per essere realmente efficace deve toccare una considerevole quota di adesione. “Quindi gran parte della popolazione dovrebbe essere vaccinata”, ha aggiunto.

Un tema che per il momento passa ancora sotto traccia. Perché comunque un vaccino anti Covid-19 non esiste e non è ancora stato testato con efficacia sull’uomo. Però è possibule che entro la fine dell’anno i vari test in corso nel mondo diano risposte positive e inizi la produzione su larga scala. E a quel punto il governo italiano dovrà prendere una decisione chiara.

