James Harris, famoso wrestler degli anni ’90 noto come Kamala, si è spento all’età di 70 anni dopo aver contratto il coronavirus

Si chiamava James Harris ma era noto a tutti come Kamala. Il wrestler, famoso negli anni ’90, è morto all’età di 70 anni dopo alcune complicazioni portate dal coronavirus. Nel 2011 il diabete e l’ipertensione lo costrinsero a farsi amputare un piede. Stavolta invece con l’arresto cardiaco non ha potuto far niente. “Kamala, il panzone dell’Uganda”, così veniva annunciato nelle telecronache degli show. In realtà, però, lui era nato nel Mississippi.

La carriera di Kamala

Nato a Senatobia, nel 1950, è stato un wrestler statunitense. Da giovane ha avuto diversi problemi con la legge per accusa di furto con scasso e si dovette trasferire in Florida dove iniziò a lavorare come fruttivendolo. Successivamente frequentò il college e lavorò come idraulico. A 25 anni andò nel Michigan dove incontrò Bobo Brazil ed inizio ad allenarsi per diventare un lottatore. Nei primi tempi si faceva chiamare ‘Sugar bear’ o ‘Mississippi bomber’. Il nome Kamala nacque da un’idea del suo manager che voleva interpretasse un wrestler africano proveniente da una tribù cannibale.

