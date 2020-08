Coronavirus, nuove misure in arrivo per chi rientra dall’estero e in particolare dai Paesi a rischio. Il comitato tecnico scientifico sta valutando attentamente il da farsi in queste ore e il nuovo verdetto è in arrivo.

Coronavirus, si studiano nuovi provvedimenti per chi rientra dall’estero. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dopo i nuovi positivi registrati per chi è tornato da oltreconfine, il comitato tecnico scientifico del Governo sta valutando gli opportuni provvedimenti per evitare una nuova situazione critica in Italia.

Coronavirus, pronti i test rapidi

L’ultima idea è quella di nuovi test rapidi obbligatori per diagnosticare il Covid-19 e aumentare il numero di controlli negli aeroporti, porti e frontiere per chi arriverà dai Paesi a rischio. Tra questi rientrano Spagna, Grecia, Malta e Croazia, ovvero località estive dove la curva epidemiologica si sta silenziosamente innalzando.

Si è valutata anche la possibilità di una nuova quarantena obbligatoria, ma il problema subentrerebbe per coloro che sono attualmente fuori dal Paese e non avevano preventivato in ambito lavorativo e non solo un isolamento di 14 giorni. Il tampone, invece, necessita di tempo sia per il primo verdetto e anche per la verifica considerando che va effettuata qualche giorno dopo.

Dunque non vi sarebbe la certezza immediata di cui necessitano le Istituzioni. Ed ecco che subentra appunto l’idea dei test rapidi. Il Cts è a lavoro per verificare l’affidabilità di queste nuove tecnologie. Se la fumata dovesse essere bianca, verrebbero inseriti da subito i nuovi provvedimenti. Appena ci sarà questa certezza, questione di giorni, scatteranno le nuove misure.

