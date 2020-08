Quest’oggi, sulle strade di Brindisi (Puglia), uno scontro tra un’automobile ed una moto ha visto morire un uomo di 51 anni

Quest’oggi nella provincia di Brindisi, in Puglia, c’è stato un grave scontro tra un’auto ed una moto. L’incidente è avvenuto sulla strada di collegamento tra Mesagne e Latiano ed ha visto perdere la vita al centauro di 51 anni, noto nel paese per l’officina nei pressi del Comune.

I soccorritori del 118, insieme a due pattuglie della polizia locale di Mesagne, sono intervenuti sul posto. L’uomo, feritosi gravemente, è stato portato all’ospedale Perrino di Brindisi e dopo tre ore è deceduto. La polizia municipale, al comando di Teodoro Nigro, ha effettuato i rilievi per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.

Paste the following code before the "" or "" tag