Un italiano proveniente da Aviano è morto annegato alle Maldive, aveva 45 anni e si trovava nel paradiso tropicale in vacanza.

La moglie ha scritto uno straziante annuncio su Facebook con cui spiega che l’uomo è morto sabato, solo tre ore dopo essere giunto sull’isola per trascorrere le vacanze estive dopo un difficile anno di lavoro. La donna racconta di uno choc in mezzo al mare e dei tentativi di un medico di rianimarlo a riva. A nulla valgono il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Il turista italiano muore per le conseguenze dell’annegamento.

In vacanza con l’uomo e la donna anche i loro figli. Su Facebook, la moglie dell’uomo ha postato anche l’ultima foto scattata insieme. Si tratta di un selfie che li ritrae felici all’arrivo sull’isola. Indossano delle mascherine e delle visiere in plexiglas contro il rischio infezione da coronavirus.

La didascalia lascia trasparire il grande dolore della donna, racconta di come si tratti di una delle migliaia di foto che la coppia ha scattato insieme. Purtroppo, soltanto il giorno prima il marito non ce l’ha fatta e lei si trova ferma a chiedersi se sia solo un incubo oppure qualcosa di reale. Poi un pensiero ai loro amici, che non rivedranno più il sorriso del marito e non ascolteranno più le sue battute. Le “battute di Batman” scrive lei.

Maldive, paradiso per turisti senza controlli sul Covid19

“Ciao Papá, ci manchi da morire” scrive la moglie, pensando anche ai propri bambini. Le Maldive hanno avviato una politica di riapertura dal lockdown che ha privilegiato proprio le isole per turisti, ovvero quelle meno abitate e pensate per accogliere i cittadini stranieri durante le vacanze.

Inoltre, non sono previsti controlli particolari sui turisti che entrano nel paese, non ci sono né quarantene né test per il Covid19. Unica incombenza, compilare un’autocertificazione prima dello sbarco dai voli e sottoporsi al controllo della temperatura.