Altra notte in compagnia della NBA, con i risultati che vedono le vittorie importanti di Spurs e Portland, che accorciano su Memphis sconfitta dai Raptors.

Continua la stagione NBA nella bolla di Orlando, con risultati e performance sorprendenti. Si sono giocate altre sette partite durante la domenica NBA, andiamo a vedere risultati e protagonisti della notte.

Partiamo dal primo match di giornata, quello tra Oklahoma City Thunder e Washington Wizards. Vittoria senza problemi per i Thunder, che passeggiano sulla squadra della capitale statunitense. Ancora una volta il protagonista è il nostro Danilo Gallinari, autore di 20 punti. Dalla panchina coach Billy Donovan trova il grande apporto di Darius Bazley, che chiude con 23 punti.

Cocente sconfitta, invece, per i Memphis Grizzlies contro i Toronto Raptors. Infatti i Grizzlies sono attaccati all’ottavo posto per i playoffs, ma con Trail Blazers e Spurs ormai alle calcagna. Per Toronto la vittoria significa secondo posto assicurato ad Est, con un Pascal Siakam già in versione playoffs ed autore di 26 punti.

Memphis perde e ne approfittano i San Antonio Spurs, che vincono contro i New Orleans Pelicans eliminandoli dalla corsa ai playoffs. Grande protagonista dell’incontro DeMar DeRozan, che realizza 14 dei suoi 27 punti nell’ultimo quarto. Bene anche il nostro Marco Belinelli, che dalla panchina produce 14 punti.

Il quarto match di giornata ha visto la vittoria dei Boston Celtics sugli Orlando Magic. Grandi protagonisti dell’incontro sono stati il duo Jayson Tatum – Gordon Hayward, autori rispettivamente di 29 e 31 punti. Ai Magic non bastano i 26 punti ed 11 rimbalzi di Nikola Vucevic.

NBA, risultati della notte: Portland vede i playoffs con un Lillard da 51 punti

Con i Grizzlies che continuano a fare passi falsi, ne approfittano i Portland Trail Blazers che battono i Philadelphia 76ers e si avvicinano a mezza partita dalla compagine del Tennessee, ottava ad Ovest. Grande protagonista dell’incontro Damian Lillard, autore di una serata da 51 punti e 7 assist a cui si sono aggiunti i 20 punti di Carmelo Anthony. Ai 76ers non bastano i 34 punti di Josh Richardson.

Non si fermano più gli Houston Rockets, che travolgono anche i Sacramento Kings. Ancora una volta il top scorer dell’incontro è stato James Harden autore di 32 punti in 33 minuti sul parquet. Dall’altra parte De’Aaron Fox è troppo solo e non bastano i suoi 26 punti e 9 assist.

La serata NBA si chiude con la sorprendente vittoria dei Brooklyn Nets sui Los Angeles Clippers. Per i Nets grande prova di Caris LeVert che con 27 punti guida i suoi al successo inaspettato. Ai losangelini non bastano i 39 punti con 6 assist di Kawhi Leonard, già in versione playoffs. I Clippers adesso sono chiamati a difendere il secondo posto ad Ovest, nelle ultime due partite.

