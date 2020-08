Calda estate per Diletta Leotta, che ha deciso di rinfrescarsi con un tuffo in mare, mettendo in mostra tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta non perde occasione per far felici tutti i suoi fan. Con l’ultimo post di Instagram, che in pochissimo tempo ha raggiunto una gran quantità di like, la bellissima conduttrice siciliana ha messo in mostra tutta la sua bellezza con un tuffo nelle acque marine.

Diletta Leotta, che sta trascorrendo le sue vacanze estive da single, ha deciso di mettere in mostra le sue bellissime forme, proponendo un costume da urlo.

Leggi anche >>> Diletta Leotta col costume bagnato: l’estate è bollente – FOTO

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Diletta Leotta, il bagno in mare mette in mostra la sua bellezza – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏻‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Ago 2020 alle ore 3:41 PDT

Con la sua ultima foto postata su Instagram, Diletta Leotta ha mandato in tilt tutti i suoi fan. Tuffo in acqua per la bellissima conduttrice televisiva e radiofonica. Diletta Leotta, infatti, dopo essersi separata dal compagno Daniele Scardina, ha deciso di passare una vacanza estiva in completo relax, insieme alle sue amiche. La bellissima conduttrice siciliana, ha scelto la sua meta per miscelare relax e divertimento.

Potrebbe interessarti anche: Diletta Leotta sfida Rossella Fiammingo a colpi di bikini: che curve – VIDEO