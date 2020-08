Twitter vuole TikTok, potrebbe esserci una fusione importantissima all’orizzonte tra due dei social networks più usati nel mondo.

TikTok continua a crescere ad una velocità davvero importante. Il social network di origine cinese, che si basa totalmente sui video è stato al centro di importanti polemiche. Come vi abbiamo spesso riportato, infatti, l’amministrazione Trump ha deciso di bannare il social dagli Stati Uniti nei prossimi mesi. Questo perché gli americani non si fidano dei database cinese e delle modalità che i cinesi adotteranno nel trattamento delle informazioni personali. Proprio per questo il presidente degli Stati Uniti d’America ha imposto un ultimatum. O Microsoft compra TikTok, dato che l’azienda di Bill Gates pareva interessata ad un’espansione in tal senso, oppure sarebbe presto partito un ban permanente. Ora, però, potrebbero ora aprirsi nuovi ed interessanti scenari, con una fusione che potrebbe cambiare per sempre la storia dei social networks.

Twitter vuole TikTok, possibile fusione tra i due social networks ma c’è anche Microsoft

Secondo le ultime notizie riportate dal New York Journals, ci sarebbero dei contatti in corso tra Twitter e TikTok. Il grande uccellino avrebbe infatti proposto al nuovissimo social di unirsi. Una fusione che rilancerebbe Twitter e che probabilmente potrebbe dare al social cinese la possibilità di restare negli Stati Uniti d’America, dove è diventato famosissimo tra i teenager di tutti gli stati. Ovviamente però l’affare non sarebbe affatto facile. La parte che TikTok metterebbe sul mercato sarebbe una fetta da 30 miliardi di dollari, un capitale che difficilmente Twitter potrebbe mettere insieme. Al contrario di Microsoft, che invece dispone di oltre 1.6 trilioni di dollari e quindi potrebbe fare un’operazione del genere a cuor leggero.

