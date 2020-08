Continua a migliorare il meteo sulla penisola, con l’anticiclone che torna e resisterà fino a ferragosto. Resiste qualche temporale isolato sulla penisola.

Migliora il meteo sulla penisola con il prepotente ritorno dell’anticiclone africano. Infatti il flusso di aria calda tornerà a dominare sulla penisola, scacciando via la circolazione ciclonica che negli ultimi giorni aveva portato temporali sulla penisola. Sarà un anticiclone pronto a resistere agli attacchi delle correnti fredde e che con molte probabilità entrerà nel vivo proprio a ferragosto.

Durante la prossima settimana, avremo un picco di caldo sulla penisola a partire dal weekend. Infatti proprio da venerdì avremo una rinnovata espansione del promontorio di alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo. Attenzione però, perchè sullo stivale potrebbe resistere qualche isolato temporale che potrà interessare specialmente il Sud Italia, in particolare la Calabria e la Sicilia. Così durante questa settimana il caldo sarà il protagonista assoluto, andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa giornata di domenica.

