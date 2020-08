Un terremoto ha colpito la zona meridionale del Mar Ionio. Due scosse di magnitudo 2.7 a distanza di due ore hanno colpito la zona alle prime ore del mattino.

Nella zona meridionale del Mar Ionio, si è verificato un terremoto di magnitudo 2.7. Le scosse sono state due, verificatesi alle 6:53 e alle 8:53 del mattino. Il terremoto è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

Già nel mese di maggio, un terremoto aveva colpito la zona del Mar Ionio al largo della Grecia. In quell’occasione si era trattato però di un sisma molto forte, di magnitudo 5.5. Le scosse sono state sentite in molte coste italiane, al punto che si era deciso di dichiarare un allerta tsunami. Sebbene infatti l’epicentro si sia verificato a circa cinquecento chilometri di distanza dalla penisola, il terremoto è stato avvertito in Puglia, nel Salento e nella Sicilia sud orientale.

L’episodio aveva preoccupato non poco il nostro paese, al punto che diversi giornali avevano deciso di chiamare in causa Alessandro Amato, sismologo e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Amato spiegò innanzitutto ai giornali che a differenza di quello che si pensava, il sisma non era affatto avvenuto in una zona poco abituata ai terremoti. Ricordò infatti che tantissimi terremoti nella storia avevano interessato la zona del Mar Ionio al largo della Grecia. Oltretutto, per il dirigente dell’INGV, non vi era da sorprendersi nemmeno per l’intensità della magnitudo. Anzi, il sismologo lo definì come uno di “quei terremoti che possono avvenire ovunque nel Mediterraneo”. Per quanto riguarda invece il fatto che nonostante un epicentro così distante, il terremoto fu avvertito in molte coste italiane, Amato rispose che questo era dovuto principalmente al fatto che le aree interessate erano zone di piattaforma carbonatica.

