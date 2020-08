Infermiera ignora la propria malattia per continuare a stare nei reparti a lottare contro il Covid-19. Oggi, purtroppo, ha dovuto subire un’operazione molto invasiva.

Il Covid-19 continua a fare vittime e a danneggiare il Paese. Non solo in Italia, ma tutto il mondo sta subendo la malattia originaria di Wuhan, con effetti devastanti in diversi settori. Oggi dall’Inghilterra arriva una storia davvero molto triste, che sta facendo il giro del mondo. Per protagonista un’infermiera indefessa che non ha mollato la presa neanche per un attimo, mettendo i pazienti dell’ospedale per cui lavorava al primo posto. La 26enne inglese lavora al Salford Royal Hospital, un ospedale pubblico che è stato pesantemente colpito dalla pandemia e che è stato al centro della lotta al virus. La ragazza ha fatto tutto il possibile per aiutare i suoi pazienti, fino a non curare i propri problemi di salute.

Infermiera ignora propria malattia per i pazienti, oggi l’amputazione

Il racconto è davvero tristissimo. La ragazza aveva un problema alla gamba ma ha deciso di lasciar perdere mentre l’epidemia per il Covid-19 era sempre più pericolosa. Oggi ha scoperto che il suo era un tumore e che non è stato trattato in tempi brevi, provocandone un aumento esponenziale e pericolosissimo. Senza delle chemioterapie immediate, la neoplasia si è espansa ed oggi la ragazza ha dovuto vedersi la propria gamba amputare. La ragazza ha però detto che non vede l’ora di entrare di nuovo nel suo reparto ed aiutare ancora una volta i suoi pazienti, malgrado la stampella. Una storia di un’eroina moderna, che ha fatto di tutto e di più per aiutare le persone, un gesto di una profondità inaudita.

