Esonero Sarri, la situazione in casa Juventus dopo l’eliminazione in Champions League subita ieri contro il Lione

L’epilogo di questa stagione costerà caro a Maurizio Sarri. La Juventus ha vinto 2-1 ieri sera contro il Lione, nel ritorno degli ottavi di finale di Champion League, venendo eliminata dopo l’1-0 subito all’andata in Francia. Una prestazione come al solito mostruosa di Cristiano Ronaldo in Europa, non è bastata ad evitare l’uscita di scena in una competizione che avrebbe dovuto vedere i bianconeri protagonisti fino in fondo. Nel post gara il presidente Andrea Agnelli non è stato tenero nei confronti del tecnico toscano e pur non dando nulla per definito ha lasciato intendere che le ore di Sarri sulla panchina juventina sono quasi terminate. Lo scudetto, il nono di fila, non può bastare per salvare un’annata partita con altri presupposti. La finale di Coppia Italia persa ai rigori con il Napoli, così come la Super Coppa regalata alla Lazio in quel dell’Arabia Saudita, hanno convinto i dirigenti di Torino che la scelta presa la scorsa estate non è corretta. Il bel calcio non è mai arrivato e i risultati hanno stentato di conseguenza. 83 punti sono un bottino sufficiente per l’attuale Serie A, ma più magro rispetto alla gestione Allegri e troppo risicato per la rosa a disposizione.

Esonero Sarri, la Juventus valuta le alternative: il preferito è Zidane

Nell’altro ottavo di finale di Champions League disputatosi ieri sera, si affrontavano i due tecnici dei sogni bianconeri. Zidane contro Guardiola. Quest’ultimo era stato il grande obiettivo della scorsa estate, quando i guai del Manchester City con il Fair Play finanziario avevano fatto ipotizzare ad un addio anticipato alla Premier League. Dopo la sentenza di un mese fa le cose sembrano cambiate e la possibilità di disputare la massima competizione europea anche il prossimo anno potrebbe convincere Pep a rispettare il proprio contratto, in scadenza nel 2021. L’altra pista calda è quella che porta a Zinedine Zidane, indimenticato fuoriclasse dell’era Lippi. Il Real Madrid ha vinto la Liga quest’anno, dopo tre stagioni di digiuno e con Zizou sembra aver ritrovato la magia di un tempo. L’accordo con i blancos è ricchissimo e convincere il francese a rescinderlo sembra impresa ardua, nonostante la volontà già espressa più volte in privato di confrontarsi con la Serie A. La sensazione è che in futuro il pallone d’Oro del 1998 siederà sulla panchina juventina, ma non per questo ciclo.

Il favorito è Simone Inzaghi

Andando per esclusione il più papabile resta Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio ha preso tempo con Lotito e non ha ancora firmato l’estensione dell’accordo in scadenza con i biancocelesti. Avrebbe una grande motivazione di confrontarsi con una realtà affermata come quella bianconera ed è gradito a Nedved e Paratici. Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la situazione. Tempo ce n’è, ma nemmeno troppo.

