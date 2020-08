Traffico, inizia il week end da bollino nero: la situazione sulle autostrade italiane nel fine settimana più affollato di agosto

Ormai ci siamo. Gli italiani sono in partenza per le vacanze di agosto. Il classico periodo dell’anno dedicato alle vacanze non varierà nemmeno quest’anno, nonostante il Covid e la pandemia di coronavirus. Mesi di lockdown non hanno cambiato le carte in tavola, almeno per oltre 4 italiani su 10, che proprio in questo week end si andranno a mettere in macchina per raggiungere i luoghi di villeggiatura.

Secondo i dati raccolti dall’indagine Coldiretti/Ixè, il week end del 7-9 agosto sarà l’unico da bollino nero di questa calda estate italiana. Il punto di massima criticità è previsto per sabato 8, soprattutto al mattino, con un volume di traffico da allerta.

Se possibile i problemi sanitari e lavorativi vissuti negli ultimi mesi hanno ancor di più accentuato la tendenza delle persone a concentrare le proprie ferie in questo periodo di agosto. In pochi possono permettersi dei lunghi stop e di conseguenza la data prescelta è per antonomasia a cavallo di Ferragosto.

Traffico, inizia il week end da bollino nero: 4 italiani su 10 in partenza

A livello turistico saranno 21,1 milioni gli italiani che si recheranno in vacanza in questo mese di agosto, facendo registrare un calo rispetto allo scorso anno dell’11%. Un buon dato se paragonato ai mesi precedenti: giugno ha visto un -54%, mentre luglio si è assestato sul -23%.

Una boccata di ossigeno quindi anche per gli operatori del settore che avranno la possibilità di lavorare con numeri non troppo differenti rispetto al passato. Ovviamente, come sottolineato dal governo nei giorni scorsi, massima attenzione andrà fatta alle misure di sicurezza, soprattutto al mare, che dovranno essere applicate alla lettera per non ricadere nell’incubo di marzo.

Dalla stessa indagine, emerge che il 93% dei nostri connazionali ha deciso di rimanere in Italia quest’anno, preferendo almeno nel 25% dei casi di muoversi all’interno della regione di residenza.

