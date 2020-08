È successo nel Lodigiano. Un gallo canta troppo presto e i vicini decidono di chiamare i vigili. Multa di 166 euro per il proprietario dell’animale

Nel Lodigiano il signor Angelo, di 83 anni, è stato multato perché il suo gallo cantava troppo presto. Per intere settimane Carlino, questo il nome dell’animale, ha cantato alle 4.30 del mattino svegliando l’intero vicinato.

I vicini hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine presentando una denuncia che si è trasformata in una sanzione. Per l’anziano residente a Castiraga Vidardo, nel lodigiano, una multa di 166 euro. Lo stesso sindaco ha ammesso che questa “è una violazione del regolamento e le norme vanno rispettate”.

Lodigiano, dopo 10 anni il ritorno del gallo

Carlino, il gallo multato per violazione del regolamento, è tornato a Castiraga Vidardo dopo dieci anni di assenza. Il signor Angelo decise di darlo a un suo amico e qualche settimana fa la decisione di riprenderlo con sé.

Il suo ritorno non è stato visto di buon occhio dai vicini di casa. Dopo qualche giorno, questi hanno chiamato i vigili perché ogni mattina, alle 4.30 il gallo dava il buongiorno. Troppo presto per loro e per la legge.

Secondo l’articolo 24 del regolamento comunale dalle 22 alle 8 è vietato il disturbo di animali selvatici e domestici. Di conseguenza “la multa era inevitabile – spiega il sindaco –. Il signore dice che vuole rivolgersi in questura e in prefettura per contestare il verbale. Noi diciamo: vada dove desidera. Le normative vanno rispettate e non è possibile svegliare mezzo quartiere alle 4.30 del mattino”.

