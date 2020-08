Nello State of Game pubblicato da Sony è uscito il trailer del quarto capitolo di Crash Bandicoot. Tra le novità c’è il ritorno di Dingodile.

Uno giovedì sera all’insegna delle news quello offeto da Sony nello State of Game di ieri sera. Infatti, la casa vidoludica giapponese ha pubblicato un insieme di trailer di nuovi giochi per Playstation 4 e Playstation 5. Tra le tanto attese novità, troviamo Crash Bandicoot 4, titolo della Activision che ha fatto la storia di diverse console. Il quarto capitolo, sottotitolato “It’s About Time“, ha voluto spoilerare nel trailer alcuni dei nuovissimi livelli presenti nel gioco.

Inoltre non sono mancate le novità per il nuovo capitolo di Crash, tra cui il poter rigiocare alcuni livelli da una prospettiva diversa. Tra le novità più attese, troviamo il ritorno di uno dei vecchi boss della saga, Dingodile, che tornerà ad essere un personaggio giocabile e si andrà ad aggiungere al malvagio Dottor Neo Cortex. Ma andiamo a vedere tutte le novità sul nuovo gameplay.

Crash Bandicoot 4: tutte le novità del nuovo capitolo della Saga

Ma tra le novità del nuovo capitolo di Crash, non troviamo solamente il ritorno di Dingodile o il giocare i livelli da un’altra prospettiva. Infatti, nel gameplay mostrato durante lo State of Game, troviamo altre quattro importantissime novità.

Partiamo dal restauro di N. Sanity Beach, che offrirà un tocco di nostalgia a coloro che hanno giocato tutti i capitoli della saga, ma che affronteranno anche un livello più complessso rispetto alla mappa precedente. Infatti, la mappa manterrà una struttura a corridopio ma presenterà schemi molto complessi, su diversi stati di verticalità.

It’s About Time, inoltre, offrirà nuovi costumi per i personaggi di Crash. Infatti si potranno acquistare nuove skin ed il trailer ha mostrato alcune di queste come quella da motoclista, da pirata, da pollo e da pittore.

Insieme ai nuovissimi costumi, saranno aggiunti anche nuove maschere: c’è Lani-Loli in grado di far sparire o apparire oggetti; Kupuna-Wa che rallenta il tempo; Ika Ika che modifica o inverte la gravità; Akano, ultima maschera su cui Toys For Bob non si è ancora pronunciata.

Infine l’ultima novità è presentata dalla Modalità N. Vertita. La nuovissima modalità è stata creata in collaborazione con Beenox, che collaborò in precedenza con Toys for Bob per il rifacimento di Crash Team Racing. La nuova modalità permetterà al videogiocatore di giocare ai livelli sotto particolari condizioni: gravità diverse, velocità mutevoli e stili grafici differenti.

