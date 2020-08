Covid-19, vaccino arrivato allo Spallanzani. Le primissime dosi della cura in sperimentazione in Italia sono state mandate all’ospedale specializzato.

Quando il Covid-19 ha iniziato ad imperversare con forza in Italia, lo Spallanzani è stato il cuore medico e tecnico della lotta alla malattia. E ora, proprio dove tutto ha avuto inizio, il “vaccino” made in Italy che sta dando enormi speranze agli studiosi potrebbe iniziare la sperimentazione. Una seconda fase, con l’iniezione sull’uomo, per comprendere se si è ad un passo dalla cura ufficiale e mondiale oppure se si è fatto solo un buco nell’acqua. Di certo però non è un tiro della fortuna. I medici, infatti, fanno sapere che questo vaccino ha già superato i testi pre-clinici. Sia in vitro che sugli animali la risposta immunitaria alla malattia originaria di Wuhan è stata fortissima, riempiendo di gioia e di speranza i ricercatori. Ora è arrivato il momento di passare alla fase successiva, di utilizzare la sostanza sull’uomo.

Covid-19, Spallanzani riceve vaccino: dal 24 agosto i test sull’uomo

I test saranno avviati dal 24 agosto, una data che potrebbe essere storica per l’Italia. Se le dosi ricevute funzioneranno come si spera, allora saremo davanti ad un vero e proprio evento spartiacque, alla strada per un vaccino che possa funzionare per tutti, subito. Ora l’ospedale sta completando le ricerche per trovare un numero di persone che vogliono farsi iniettare la soluzione e quindi decidere di fungere da cavie. Soltanto una volta studiati gli effetti che questo vaccino avrà su un determinato campione si potranno trarre delle conclusioni importanti e comprendere cosa fare in futuro. Fino ad allora, ovviamente, bisognerà continuare ad usare tutte le precauzioni prescritte dal governo e dalle linee guida dell’OMS.

