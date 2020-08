Il Milan ha acquistato il giovane Pierre Kalulu a parametro zero dal Lione: andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta. Storia e caratteristiche

Il Milan serve il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione, si tratta di Pierre Kalulu del Lione. L’acquisto rossonero dimostra la volontà da parte della società di voler guardare con molta attenzione al futuro. Il calciatore arriva a parametro zero e si lega al Milan fino al 30 giugno del 2025.

LEGGI ANCHE—> L’As Roma cambia proprietà: Friedkin firma l’accordo vincolante

Pierre Kalulu, storia e caratteristiche del calciatore

Pierre Kalulu nasce in Francia, a Lione, il 5 giugno del 2000 ed inizia la carriera calcistica a 10 anni entrando nelle giovanili dell’OL. In tutti gli anni è stato sempre in pianta stabile delle varie formazioni, fino all’Under 21 con la quale ha giocato anche la Youth League totalizzando 16 presenze condite da 3 assist.

Nasce come terzino destro, ma ha la capacità di essere molto duttile. Può giocare infatti a sinistra, ma all’occorrenza anche come centrale. Tecnicamente molto bravo, sa abbinare alla perfezioni le sue qualità difensive con quelle offensive. Dal piede elegante, è in grado di fermare in modo pulito le offensive avversarie per poi far ripartite la squadra con servizi precisi.

Il suo buon controllo di palla gli permette anche spesso di ‘far fuori’ un paio di avversari dalle retrovie per garantire la superiorità numerica ai suoi compagni nella zona di campo rivale.

Si può inoltre fregiare, dall’alto dei suoi 184 centimetri, della buona forza fisica e della spiccata velocità che lo rendono abbastanza ostico da tenere sulla fascia.

La sua pecca è la scarsità nei cross, ma la giovane età gli permette di avere davanti a sé ottimi margini di crescita.

Per quel che riguarda le caratteristiche mentali, è un giocatore molto intelligente e dall’ottimo intuito. Sa leggere le situazioni con anticipo. Inoltre, è molto determinato e questo spesso gli ha regalato la fascia di capitano nelle selezioni giovanili. Con il Lione non ha mai debuttato in prima squadra, ma con il Milan si spera lo faccia presto e bene. Dalla Francia i dirigenti già si dicono pentiti e delusi di averlo perso.

LEGGI ANCHE—> NBA Recap: Lakers sconfitti dai i Thunder, bene Toronto e Boston

©RIPRODUZIONE RISERVATA – Mattia Di Gennaro