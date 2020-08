Covid-19, statistiche stilate dagli esperti in America dopo lo studio dei dati hanno dato un quadro generale della situazione nel mondo.

Il Covid-19 sta continuando a colpire il mondo con forza distruttrice, lasciandosi dietro solo morte e dolore. La pandemia originaria di Wuhan, infatti, ha ucciso tantissime persone e purtroppo non sta affatto rallentando. Sebbene in Italia la sua morsa sulla popolazione sembri molto meno forte che qualche mese fa, guai a farsi ingannare e a prendere sottogamba la situazione. Data la velocità e le modalità con la quale l’infezione si propaga, infatti, basta davvero poco per causare morte e distruzione. Per questo i Governi devono fare assolutamente tutto quello che possono per evitare che la malattia si propaghi e soprattutto per evitare che ci siano delle ondate di ritorno della malattia. Intanto gli esperti americani hanno stilato una grafica che tiene in considerazione di due fattori proprio per sottolineare la mortalità della malattia.

Covid-19, statistiche sulla fatalità: UK al primo posto

Gli esperti della John Hopkins University hanno steso una classifica di alcuni Paesi che hanno avuto il Covid-19 nel loro territorio seguendo due statistiche diverse. La prima statistica riguarda la percentuale di mortalità. Ovvero quanto sia probabile per una persona che ha contratto la malattia poi morire proprio a causa della pandemia. Secondo lo studio, in cima ci sarebbe il Regno Unito, con uno spaventoso 15.1%. Sotto il Messico con 10.8 e ancora più giù l’Ecuador con 6.6%.

L’altra statistica riguardava invece della mortalità della malattia su un certo campione. Per farlo si è tenuto conto di quanti malati ci fossero e quanto di loro muoiano per ogni 100mila abitanti di un determinato Paese. Ancora una volta al primo posto c’è il Regno Unito, con 69 abitanti morti di Covid-19 per ogni 100mila. Purtroppo, però, nei quadri pesa ed anche parecchio l’assenza dell’America, una delle nazioni più pesantemente colpite dal virus.

