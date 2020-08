Covid-19 non esiste, è questo la tesi che alcune donna hanno sostenuto in spiaggia, prima di aggredire una mamma che voleva dar valere i suoi diritti.

Il Covid-19 non esiste, non secondo alcune donne che erano sulla spiaggia di un paesino italiano. Le tesi complottiste continuano a prendere piede e sempre più persone stanno affermando che alla fine sia tutto falso. Tutto un piano creato da qualche potere oscuro statale ed economico per uccidere le persone, controllare quello che pensiamo ecc ecc. Ecco, è questo quello che alcune donne pensavano quando poche ore fa hanno aggredito con violenza una mamma dopo un litigio su un litorale italiano. Il fatto è avvenuto in Toscana, precisamente su una delle tante spiagge che affacciano sul Mar Tirreno. Una notizia sconvolgente, che sta facendo scrivere e twittare tutti sui social network.

“Il Covid-19 non esiste!”, mamma aggredita da complottiste

Una mamma, riporta Leggo, ha litigato da due turiste sulla costa apuana. La donna chiedeva alle due di allontanarsi dal figlio, anche perché non stavano rispettando le regole di distanza sociale e non portavano le mascherine. Le due sono letteralmente impazzite ed hanno fatto una sfuriata. Hanno detto alla madre che se il figlio è malato doveva tenerselo a casa, loro stavano bene. Inoltre che il Covid-19 non esiste e quindi quello che stavano dicendo erano tutte sciocchezze senza senso. Insomma, la fiera del complottismo e dell’ignoranza più becera, che ha causato una lite in spiaggia. La madre ha spiegato che il figlio aveva da poco subito un trapianto ed era molto fragile a qualsiasi virus, ma le due non hanno voluto sentire ragione e l’hanno aggredita con violenza.

