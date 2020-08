Coronavirus in Brasile, positivo un altro ministro che ha confermato di trovarsi in quarantena e di avere dei sintomi lievi.

E’, senza ombra di dubbio, uno dei paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus con poco più di 2 milioni e 800mila casi e 95.819 morti. Il Brasile continua a pagare a caro prezzo gli effetti della pandemia e, proprio in queste ore, c’è da registrare la positività di un altro ministro. Si tratta di Jorge Oliveira, capo della Segreteria generale della Presidenza, che è infatti risultato positivo al Covi-19. Si tratta addirittura dell’ottavo membro del governo del presidente Jair Bolsonaro.

Coronavirus Brasile, le condizioni di Jorge Oliveira

Jorge Oliveira si trova al momento in quarantena e presenta sintomi lievi: è lo stesso ministro ad annunciarlo attraverso i social. Da monitorare con estrema attenzione la situazione a Palacio do Planalto, sede della Presidenza della Repubblica a Brasilia. Solo nel mese di luglio si sono registrati settanta nuovi casi, per un totale al momento di 178 persone positive, senza dimenticare che soltanto qualche giorno fa è risultato positivo al Coronavirus anche il ministro della Casa civile della Presidenza, Walter Braga Netto.

