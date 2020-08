Alberto Zangrillo, primario del san Raffaele, ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso la sua opinione sullo stato attuale dell’epidemia di coronavirus in Italia.

In un’intervista concessa al quotidiano “La Verità”, Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele è tornato ad esprimersi sullo stato attuale dell’epidemia di coronavirus in Italia. Zangrillo ha attaccato apertamente la Protezione Civile, definendo i bollettini giornalieri “un’incredibile mistificazione” e insinuando che sia una certa volontà da parte di enti istituzionali di far credere alle persone che il contagio equivalga al contrarre la malattia. Il primario è poi tornato a sostenere come da un punto di vista clinico non possiamo più pensare che il virus sia ancora aggressivo come qualche mese fa. Zangrillo in proposito ha infatti affermato che “in tutto il gruppo San Donato, quello in cui lavoro, abbiamo solo 10 pazienti in cura, nessuno recente, nessuno in intensiva. Prima non c’era un letto libero. Ecco l’evidenza clinica”.

Zangrillo: “Restrizioni non servono se ci comportiamo con responsabilità”

Il medico si è poi dimostrato particolarmente critico anche nei confronti delle restrizioni imposte dal governo allo scopo di contenere il virus, dichiarando che “se continuiamo a comportarci con responsabilità non serve mantenere divieti privi di senso”. Zangrillo è stato poi interrogato circa la sua partecipazione al convegno che si è tenuto in Senato la scorsa settimana. Un evento che ha suscitato molte polemiche e che è stato subito etichettato come il convegno dei negazionisti del Covid-19. Riguardo questa accusa, Zangrillo ha dichiarato che “negazionista è chi nega l’Olocausto, la persecuzione degli ebrei, i crimini di Adolf Hitler. Il tentativo di squalificare le nostre posizioni accostandoci ai carnefici è infame”.

