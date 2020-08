Francesca Cipriani ha appena condiviso un’immagine che sta facendo impazzire il web. La donna infatti si mostra in tutta la sua bellezza, senza nulla addosso.

Francesca Cipriani è una delle donne più belle d’Italia. La bionda dalle forme esplosive si è poco a poco tagliata uno spazio nei cuori e nelle menti di milioni di italiani. Dal temperamento mite, solare e simpatica, la ragazza appare sempre felice e sorridente, splendendo di luce propria ad ogni occasione. Un sorriso smagliante, in cui perdersi, come i due occhi chiarissimi che completano il suo volto, circondato da una fitta chioma bionda. Una bellezza davvero rara, che spesso e volentieri esibisce sui suoi canali ufficiali come Instagram.

Francesca Cipriani slaccia il costume, si vede tutto sotto la doccia – FOTO

Pochissimi minuti fa la subrettina ha fatto un regalo davvero inaspettato, ma estremamente gradito. La donna dalle fattezze giunoniche, infatti, si è mostrata soltanto con un costumino addosso, uno di quelli piccolissimi e striminziti, che di certo non riescono a coprirla per bene. Di un rosa accesso, le mutandine sono state slacciate ed abbassate parecchio da Francesca Cipriani, che esibisce il suo corpo abbondante davanti la telecamera. Inevitabilmente la quantità di commenti e di interazioni con le due fotografie si sprecano. Tantissimi fan hanno apprezzato queste immagini, sottolineando l’incontenibile bellezza e la sfrontatezza con la quale la ragazza la sfoggi sui social. Di seguito le immagini più discusse di questo momento, con una Cipriani a dir poco esplosiva ed accattivante.