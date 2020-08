Si è concluso pochi istanti fa il quarto GP di Formula 1 della stagione, in programma a Silverstone. Hamilton vince ancora, bene Leclerc

Altro pomeriggio di fuoco per quanto riguarda la Formula 1. Pochi minuti fa, si è conclusa la quarta gara della stagione a Silverstone. I piloti si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio, e le speranze della vigilia sono state confermate. A tagliare il traguardo per primo è stato un grande Lewis Hamilton, nonostante le difficoltà sul finale.

Sfortunatissimo Valtteri Bottas che, dopo avergli tenuto testa per tutta la gara, a 2 giri dalla fine ha avuto problemi con la sua monoposto e ha concluso 11esimo. Bene invece Verstappen, che ha continuato a spingere con la sua RedBull e, nonostante l’evidente differenza tra la sua monoposto e quella dei primi due della classe, ha concluso in seconda posizione. Buona gara anche per il ferrarista Charles Leclerc, che torna sul podio e festeggia un ottimo terzo posto. Delude invece Sebastian Vettel, che ha tagliato il traguardo da decimo.

Formula 1, Hamilton vince a Silverstone: paura nel finale

Gli ultimi 2 giri di gara a Silverstone sono stati decisamente emozionanti, e hanno rischiato di stravolgere completamente il finale di questo GP di Formula 1. Alla fine, Lewis Hamilton è riuscito a tagliare il traguardo per primo, guadagnandosi la sua settima vittoria in carriera sul tracciato inglese. Le difficoltà, però, non sono di certo mancate per la Mercedes. Uno sfortunatissimo Valtteri Bottas, secondo per tutta la gara, si è dovuto arrendere a due soli giri dalla fine.

Per il finlandese, un problema alle gomme lo ha costretto a concludere 11esimo, dietro a Sebastian Vettel. Ma anche per Hamilton, la situazione poteva aggravarsi a poche curve dalla fine. Il britannico ha completamente distrutto la gomma anteriore sinistra, ma è riuscito comunque a portarsi a casa la vittoria. Nulla da fare per Verstappen che, non contento della seconda posizione, aveva intravisto l’occasione di arrivare primo.

