Covid, ritorna la chiusura totale a Melbourne in Australia. Ad annunciarla è stato Daniel Andrews, Premier dello Stato di Victoria. Ecco quanto durerà questo nuovo lockdown. La nazione oceanica allo stato attuale conta almeno 18.000 contagiati.

Coronavirus, riscatta il lockdown a Melbourne. Lo stato australiano di Victoria, di fronte alla nuova minaccia epidemiologica, ha infatti dichiarato lo stato di calamità decidendo di rintanarsi per almeno sei settimane per limitare i danni.

Covid, nuovo lockdown a Melbourne

La decisione è più che altro preventiva, considerando i quasi 18.000 positivi totali nell’intera nazione e le ‘sole’ 208 vittime. Ma i contagi stanno man mano aumentando. Così il Premier Daniel Andrews ha proclamato una nuova chiusura anche piuttosto severa.

Sarà infatti completamente vietato uscire dalle 20.00 alle 05.00 del mattino e in ogni caso non ci si potrà allontanare più di 5 chilometri dalla propria abitazione. Inoltre solo una persona per nucleo famigliare potrà uscire per fare la spesa e tra l’altro appena una volta al giorno. In arrivo nuove strette sui trasporti e sulle attività commerciali che probabilmente anche chiuderanno.

