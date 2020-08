Un post su Instagram e qualche like sospetto, basta poco dalla madre di Belen Rodriguez per far volare la fantasia dei follower

Veronica Cozzani è la madre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. La famiglia argentina è arrivata in Italia ormai da anni ed è sempre presente nella vita dei figli. Forse troppo? Tra i motivi per la rottura della coppia Rodriguez-De Martino, l’oppressione della famiglia era quello più sentito. Di certo l’amore di una mamma per i propri figli è qualcosa di inspiegabile, ammesso che questo non si trasformi in ossessione.

In momenti concitati in cui tutto il mondo del gossip ha i riflettori accesi sulla – non più – coppia, un solo post su Instagram e qualche like sospetto possono scatenare il putiferio. È proprio quanto accaduto sul profilo della madre di Belen Rodriguez che ha postato qualcosa di ambiguo e di difficile interpretazione.

La madre di Belen Rodriguez molto dura sui social

Sul profilo Instagram della madre di Belen Rodriguez è apparso questo post. “Ho capito che se qualcuno non ti cerca è perché non gli manchi e se non gli manchi, non ti vuole. Che la vita decide chi entra nella tua vita, ma tu decidi chi ci resta. Che la verità fa male una sola volta, le bugie sempre. Per questo, dà importanza a chi ti dà importanza e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione”. La didascalia del post ancora più ambigua ha mandato in tilt la fantasia dei fan.

Alcuni pensano sia rivolto a Stefano De Martino, perché Belen Rodriguez ha prontamente messo like. Altri pensano che la famiglia Rodriguez sia ai ferri corti e che ci sia una separazione ai vertici. Molti altri criticano la scelta della frase, in tanti addirittura si chiedono cosa ne pensa la famiglia Moser (Ignazio Moser è il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ndr). Una frase che desta molti dubbi, ma Veronica Cozzani si giustifica dicendo: “Sono solo stanca di sentirmi dire sempre ‘amore mio’ quando di amore non c’è assolutamente nulla”.