Torna in campo l’NBA, con i Bucks che vincono il big match contro i Celtics ed un super James Harden, che con 49 punti, regala la vittoria ai suoi Rockets.

Seconda giornata di NBA nella bolla di Orlando, con ben sei match disputati. Il primo, in ordine cronologico, è stato quello tra Orlando Magic e Brooklyn Nets. Ad aggiudicarsi il match ci hanno pensato i padroni di casa, con un super Nikola Vucevic. Il centro montenegrino, infatti, ha collezionato 22 punti e 7 rimbalzi decisivi per la 31esima vittoria stagionale.

Dopo i Magic sono scesi sul parquet di Disney World i Memphis Grizzlies ed i Portland Trail Blazers. Per la franchigia dell’Oregon era importantissimo vincere il match contro l’ottava classificata ad ovest. Così con un Carmelo Anthony vintage, i Blazers hanno prima conquistato l’Overtime e poi portato a casa la partita grazie ai 33 punti di C.J. McCollum.

A seguire i Phoenix Suns che mantengono viva la speranza playoffs, grazie ad una comoda vittoria sui Washington Wizards. Protagonista del match, il sophomore DeAndre Ayton. Il lungo delle Bahamas ha messo a referto una doppia-doppia da 24 punti e 12 rimbalzi in 35 minuti sul parquet.

Adesso andiamo a vedere i pezzi forti della serata, ossia, il big match tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, l’incontro tra i Sacramento Kings ed i San Antonio Spurs del nostro Marco Belinelli ed infine il derby texano tra Houston Rockets e Dallas Mavericks, con un mostruoso James Harden.

NBA: prova di maturità dei maturità dei Milwaukee Bucks, Houston goditi questo James Harden !

Ma il vero big match della serata era quello tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. La franchigia del Wisconsin, al ritorno sul parquet dopo tre mesi e senza Eric Bledsoe, è riuscita a conquistare una grande vittoria contro i giovani Boston Celtics. Protagonista indiscusso, ancora una volta, l’MVP Giannis Antetokounmpo. L’All Star greco si è reso protagonista di una notte monstre da 36 punti e 15 rimbalzi in solamente 32 minuti di gioco.

Passando un attimo alla Western Conference, il penultimo incontro della serata è stato quello tra Sacramento Kings e San Antonio Spurs. I cinque volte campioni NBA stanno rincorrendo il record di 25 apparizioni consecutive alla post-season. Così nella notte un’ottima prova di DeMar DeRozan, da 27 punti, 5 rimbalzi e 10 assist, ha regalato una vittoria agli Spurs. Bene anche il nostro Marco Belinelli, con 9 punti in 15 minuti sul parquet.

Infine, il venerdì NBA si è chiuso con il derby texano tra Houston Rockets e Dallas Mavericks. James Harden, già dal primo minuto in campo, ha voluto lanciare un grande messaggio alle contenders per il titolo. Il prodotto di Arizona State, infatti, ha fatto sognare i tifosi dei biancorossi con una prova da 49 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist. Stavolta non è Houston ad avere un problema, ma le restanti 29 franchigie della NBA.

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !