Calciomercato Juventus: i bianconeri si avvicinano sempre di più all’acquisto di Arek Milik. Il Napoli è stato convinto grazie alla giusta contropartita

Ormai è ufficiale, il Napoli si è assicurato Victor Osimhen dal Lille per la bellezza di 50 milioni di euro più bonus. Al calciatore, già entusiasta della nuova avventura, andranno 4 milioni a stagione più bonus per i prossimi 5 anni. Sul nigeriano c’è molta fiducia, addirittura molti lo paragonano a Drogba.

Ora più che mai, dunque, le strade tra gli azzurri ed Arkadiusz Milik sono pronte a dividersi. Già da diverse settimane, sia Giuntoli che il presidente De Laurentiis, avevano fatto intendere che il polacco sarebbe stato venduto e così sarà.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi la chiave per convincere il Napoli a cedere Milik

Della situazione tra Napoli e Milik è felice la Juventus che lo ha messo nel mirino forse ancor da prima che mediaticamente la situazione venisse a galla. De Laurentiis è stato però chiaro: servono almeno 40 milioni di euro. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, però ha fin dall’inizio spinto per abbassare la valutazione con l’inserimento di una contropartita.

A quanto pare, il Napoli si sarebbe convinto di accettare lo scambio più conguaglio (non sono note le cifre) che vedrebbe l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Federico Bernardeschi. L’ala destra, che a Torino non è mai riuscito a consacrarsi, potrebbe essere l’erede di Callejon che permetterebbe a Giuntoli di non doversi fiondare nuovamente sul mercato. Il ds infatti sta lavorando con la Roma per Cengiz Under, ma le parti appaiono molto distanti sulle cifre.

Ad ogni modo, qualora qualcosa dovesse andare storto tra Napoli e Juventus, su Milik c’è l’interesse anche dei giallorossi, di Milan ed anche dell’Atletico Madrid oltre a qualche debole sirena proveniente dalla Premier League.

