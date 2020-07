L’uragano Isaias minaccia Cuba. Il fenomeno naturale, infatti, ha già raggiunto il territorio centro americano e si è fatto sentire con mareggiate choc e venti a 130 km orari.

L’uragano Isaias minaccia spaventosamente il territorio cubano. Come infatti riporta l’Insmet, ovvero l’istituto cubano di meteorologia della Cuba, il fenomeno ha già raggiunto la zona orientale del Paese e si è fatto sentire anche in maniera veemente.

Uragano di categoria 1 arriva a Cuba

Piogge intense e soprattutto fortissime raffiche di vento, infatti, hanno lasciato il segno sul territorio americano. Le folate hanno raggiunto anche i 130 chilometri orari, ma fortunatamente, considerando anche il preavviso, non si registrano danni particolari e soprattutto vittime.

Nel frattempo ci sono state anche intense mareggiate nel nord-est, con onde anche dai 4 ai 6 metri che hanno flagellato l’intera costa. L’evento durerà per l’intero giorno, finché l’uragano non passerà poi nella zona relativa a nord-ovest guadagnando anche più forza spostandosi verso le Bahamas e la Florida.

Durante questo passaggio, spiega il National Hurricane Center degli Stati Uniti, la tempesta tropicale in questione si evolverà in un uragano di categoria 1. Purtroppo questo è un periodo caratteristico per quanto riguarda quest’aspetto. La stagione dei cicloni, infatti, è partita lo scorso 1 giugno e durerà almeno fino al 30 novembre. Già due uragani hanno lasciato il segno in questi mesi.

