Coronavirus, la mascherina continuerà ad essere fondamentale e obbligatoria in Lombardia. A stabilirlo è la nuova ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana, il quale, nel frattempo, ha avvertito un malore…

Coronavirus, persiste l’obbligo di mascherina al chiuso in Lombardia. All’aperto, invece, è comunque necessaria lì dove non è possibile garantire il famoso e fondamentale distanziamento sociale. Il che significa che bisognerà portare lo strumento sempre con sé ad ogni uscita.

Coronavirus, continua l’obbligo della mascherina in Lombardia

Tutto ciò è previsto dalla nuova ordinanza firmata da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che andrà in vigore dal primo agosto al prossimo 10 settembre. Una decisione necessaria considerando una situazione piuttosto contenuta ma ancora allarmante nella località.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, il nuovo bollettino medico: 389 positivi e 9 deceduti

Dei 389 nuovi positivi di oggi, infatti, ben 77 sono relativi appunto al territorio lombardo. Solo il Veneto, in virtù anche degli ultimi focolai scoppiati, presenta un quadro peggiore con 117 contagiati. In Lombardia, nel frattempo, sono 148 i soggetti ricoverati con sintomi. ‘Appena’ sette in terapia intensiva e 5.856 in isolamento domiciliare.

Malore per il governatore Fontana

Scenario che ha dunque spinto il governatore a optare per tale nuovo verdetto. Fontana che intanto ha anche avvertito qualche problema di salute come annunciato via Facebook. L’eccessivo lavoro, e forse soprattutto lo stress per l’inchiesta in corso, avrà portato a un sovraccarico ma nulla di grave.

Ecco quanto si legge: “Il mio fisico mi ha avvertito: “Attilio prenditi qualche giorno di riposo”. Sono quindi costretto a disdire tutti gli impegni di oggi e domani e con estremo rammarico non potrò essere presente questa sera a Cervia per incontrare la famiglia della Lega. Pochi giorni di riposo, lunedì al lavoro come sempre!”.

Leggi anche —-> Coronavirus, Fauci: “Ecco perché la pandemia è esplosa in America”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24