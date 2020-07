Fate attenzione ad alcuni messaggi dannosi per la sicurezza: chi li riceve è già in pericolo. Scopriamo quali sono e cosa fare se ci si imbatte

Nel corso degli anni le app di Mark Zuckerberg sono state sotto il bersaglio delle critiche per questioni di sicurezza dei dati degli utenti.

Tra queste c’è Whatsapp, il cui contenuto delle chat si teme possa essere sempre violato da terzi. Inoltre, nella prima parte di quest’anno l’app in verde ha visto aumentare ancor più un numero già enorme di utenti e la loro frequenza di utilizzo. Questo ha visto, in maniera direttamente proporzionale, l’aumento delle minacce per gli utenti.

Nelle ultime settimane circolano in alcune chat dei messaggi con link incorporati che, però, sono molto pericolosi per la privacy e la tutela dei dati personali.

Whatsapp, problema pishing: migliaia di dati violati

Diversi criminali informatici hanno deciso di adottare la tecnica del pishing anche su Whatsapp, dopo averla a lungo sfruttata per Facebook. I truffatori inviano messaggi sensazionalistici sulla possibilità di istituire il pagamento dell’app per usufruire delle funzioni, portando le persone a cliccare sul link del testo. Così facendo si aprono le porte delle informazioni riservate degli utenti.

Gli hacker, grazie a ciò, sono già riusciti a violare migliaia di account al mondo in pochissimi giorni. Per questo si chiede a tutti di prestare la massima attenzione e di comunicare allo staff ogni situazione sospetta.

