Un altro scatto che fa ribollire tutti i follower di Diletta Leotta, panorama mozzafiato, ma il soggetto della foto ancor di più

A Diletta Leotta basta un solo scatto per avere tutti ai suoi piedi, ma lei vuole sempre di più. Da quando la storia con il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto, è giunta al capolinea, almeno una foto al giorno è fissa sui suoi profili social. A giovarne tutti i follower che non aspettano altro che vedere l’outfit del giorno oppure semplicemente cosa sta facendo la loro giornalista sportiva preferita.

Tuttavia alcuni fan non sono proprio contenti di certi scatti: il gossip del momento vede spesso insieme Zlatan Ibrahimovic e la Leotta insieme. Tutto ciò che molti si aspettano è qualche indizio in più per questo presunto flirt che stuzzica la curiosità di molti. A quel punto, Zlatan non sarebbe più soltanto il Dio del calcio, come lui stesso si proclama.

Diletta Leotta, abito mini e gambe accavallate da spettacolo

Se è vero che in molti attendono una nuova con Zlatan Ibrahimovic, tanti follower – in particolar modo il pubblico maschile – si accontenta di questi scatti pubblicati da Diletta Leotta. Un abito con fantasia particolare, gambe accavallate ed un panorama mozzafiato sono gli ingredienti perfetti per 7 milioni di seguaci che ha la giornalista sportiva.

Solite forme sinuose accompagnate da un tiepido sorriso che lascia immaginare che la fine della sua storia con King Toretto sia già acqua passata. In molti, infatti, per stuzzicare la Leotta hanno commentato: “La foto è stata scattata da Ibra?”. Saranno sicuramente commenti che scateneranno l’ilarità della giornalista di DAZN, ma chissà che non c’è un fondo di verità dietro queste domande piccanti.