Lutto nel cinema: a 83 anni è morto il famoso attore John Saxon che si è spento in queste ore a causa della polmonite a Murfreesboro.

Gravissimo lutto nel mondo del cinema. All’età di 83 anni, infatti, si è spento l’attore John Saxon, famoso per aver preso parte a diversi polizieschi all’italiana durante gli anni ’70: il decesso è avvenuto a causa della polmonite a Murfreesboro, in Tennessee. John aveva origini italiane dal momento che suo padre era un immigrato e il suo vero nome era Carmine Orrico. Tantissimi i suoi successi, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Morto John Saxon, ecco chi era il famoso attore

Saxon vanta una lunghissima e brillante carriera e ha preso parte a tantissimi film e a diversi show televisivi. L’attore originario di Brooklyn (dove è nato il 5 agosto 1936) è stato premiato nel 1958 con il Golden Globe grazie al film ‘La tentazione del signor Smith’, ma non vanno assolutamente dimenticati i suoi altri lavori.

A tal proposito, menzioniamo Napoli violenta (1976), Il cinico, l’infame, il violento (1977), Apocalypse domani (1980), Tenebre (1982), Dal profondo della notte (1984), Nightmare 3 – I guerrieri del sogno (1987) e Nightmare – Nuovo incubo (1994), solo per citarne qualcuno.

Tra le altre cose, lo stesso John Saxon ha partecipato anche a molte serie televisive, tra cui CSI – Scena del crimine e Masters of Horror. Ci lascia, dunque, un grandissimo interprete della cinematografia, molto apprezzato nell’ambiente sin dagli anni Settanta. Un attore che, quindi, ha fatto letteralmente la storia del cinema.

