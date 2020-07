La Juventus ha rilasciato un comunicato sull’infortunio di Paulo Dybala, uscito anzitempo ieri dal campo durante il match contro la Sampdoria

Ieri, nel corso del match contro la Sampdoria che ha decretato la Juventus come campione d’Italia per la nona volta consecutiva, Paulo Dybala si è infortunato.

Stamane l’argentino, però, è stato sottoposto agli esami strumentali che, come riportato dal comunicato ufficiale, hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Le sue condizioni verranno monitorate costantemente, ma Sarri quasi certamente non lo rischierà nelle ultime due partite di Serie A per averlo pienamente a disposizione in vista del Lione il 7 agosto. I tempi di recupero sono brevi, a patto che ci sia una giusta dose di recupero. In attacco, quindi, tornerà Higuain dal 1′ contro Cagliari e Roma.

Dybala, pronto il rinnovo con la Juventus: ma c’è una leggera distanza

Intanto tra Paulo Dybala e la Juventus si respira aria di rinnovo. L’argentino, dopo essere stato vicino all’addio la scorsa estate, in questa stagione è tornato ad essere incisivo. Ora i bianconeri non vogliono perderlo e sono pronti a farlo prolungare fino al 2025. Nonostante ciò, tra le parti al momento c’è distanza sulle cifre. Il direttore sportivo Paratici offre 8 milioni annui più 2 milioni di bonus, mentre l’entourage dell’argentino chiede 15 milioni di euro. La sensazione è che si trovi un accordo a metà strada.

Comunque, i club a monitorare l’ex Palermo sono diversi. Il Tottenham, conscio di non poterlo convincere essendosi qualificato solamente in Europa League, ha abbandonato la pista. Al momento però ci sono Real Madrid e Barcellona che sanno come servano più di 100 milioni di euro per portarlo in Spagna.

