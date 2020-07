Coronavirus, nuovi numeri choc in India: sono infatti quasi 49 mila i nuovi contagiati. Un nuovo tsunami epidemiologico si abbatte sul Paese asiatico che resta il terzo più colpito in assoluto dalla pandemia nell’intero mondo.

Coronavirus, nuova drammatica ondata di contagi in India. Come infatti riferiscono le autorità locali, nelle ultime 24 ore si è registrata un’impennata di addirittura 48.916 nuovi casi nel territorio nazionale. Innesto che porta il quadro totale a un milione e 300 mila contagiati nell’intero Paese.

Per quanto riguarda invece i deceduti, se ne registrano altri 275 per 31.358 totali. Numeri che consolidano la nazione asiatica al terzo posto tra le località più colpite nell’intero mondo. Nelle ultime 48 ore, non a caso, i contagi sono aumentati per oltre centomila unità.

Solo Stati Uniti e Brasile, a oggi, presentano un quadro ancor più disperato nell’intero pianeta. Gli USA guidati da Donald Trump hanno infatti superato il muro dei 4 milioni di contagiati con oltre 147 mila vittime, mentre la nazione sudamericana vede al momento oltre 2 milioni e 349 mila contagiati per un bilancio totale di più di 85 mila vittime.

