Esiste un trucco che permette agli utenti di recuperare i messaggi una volta cancellati in una chat di Whatsapp: come fare

Da quando esiste Whatsapp, milioni di utenti si sono sempre chiesti se fosse possibile recuperare i messaggi cancellati. La risposta è ‘no’ e tutt’ora è impossibile. Negli ultimi tempi, addirittura, è stata inserita la possibilità di cancellarli entro un’ora anche per non farli vedere agli altri. A chi non è mai capitato, del resto, di inviare un messaggio per errore e sapere di poter rimediare ha fatto trarre un sospiro di sollievo a tutti. Queste iniziative mostrano come ci sia la volontà da parte degli sviluppatori di concedere massima tranquillità in materia di sicurezza al proprio pubblico.

Whatsapp, recuperare i messaggi con VAMR: come funziona

Come già detto, la possibilità di recuperare i messaggi cancellati da parte di WA non c’è ma esistono diversi modi per farlo. In primis ci si può affidare ad un professionista o avvalersi di programmi a pagamento, in alternativa c’è l’applicazione gratuita VAMR che non risulta essere nemmeno illegale. Grazie a questa piattaforma, dopo averla scaricata e tenuta attiva in background, potrete recuperare ogni messaggio eliminato. La si può scaricare in formato apk cercandola sul web o aspettare diventi disponibile sul Play Store. E’ priva di virus ed il suo utilizzo non va contro la legge.

Intanto si avvicina lo strumento del codice QR per i contatti business.

New WhatsApp Business features! QR codes make it easier to start a chat with a business and catalog sharing lets you discover what they offer. pic.twitter.com/ruqSPsm01o — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 9, 2020

