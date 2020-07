Livorno, cinque misure cautelari e 56 indagati per la cosiddetta banda dei matrimoni fasulli: venivano chiesti 8 mila euro per sposare un italiano e ottenere il permesso di soggiorno.

La Guardia di Finanza di Livorno ha smascherato un gruppo di malfattori che organizzava matrimoni fasulli per far ottenere il permesso di soggiorno al coniuge. Come riporta Repubblica, durante le finte cerimonie accadeva di tutto: dallo sposo che dimenticava il nome della finta sposa, fino a scambi di persona. Tutto questo perché i matrimoni erano completamente combinati e, spesso, le persone, prima del “sì”, non si erano mai incontrate.

A capo di questa organizzazione c’era un dominicano, 55enne, che collaborava con altre quattro persone: tre uomini e una donna, tutti di Livorno. Ma, in realtà, le persone indagate sono molte di più. Infatti, sono 56 gli indagati in tutto e la Guardia di Finanza ha emesso cinque misure cautelari a Livorno, Siena, Padova, Torino e La Spezia.

Falsi matrimoni a Livorno: indagate 56 persone

Spesso, come riporta Repubblica, la differenza di età tra i finti sposi era veramente importante e, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, il matrimonio terminava irrimediabilmente. L’aggravante sta poi nel fatto che gli extracomunitari dovevano versare una cifra pari a 8 mila euro per sposarsi. Per questo motivo, la Guardia di Finanza ha accusato i malfattori di “favoreggiamento dell’immigrazione”.

Da quanto si apprende, i pubblici ufficiali, che celebravano le nozze, erano completamente all’oscuro di tali pratiche.

Tra i diversi casi di matrimoni fasulli, ce n’è uno, in particolare, che ha suscitato i sospetti. La donna, poco più che quarantenne, si era sposata con un uomo più grande di lei. L’uomo, con molte patologie in corso, è venuto a mancare e, immediatamente, la donna era tornata in Italia per prendere possesso della casa popolare nel quale abitava il coniuge. La donna è stata infatti accusata anche del reato di abbandono di persona incapace a provvedere a sé stessa, a causa delle patologie.

