Raffaella Fico ha appena postato un’immagine di lei che sta facendo impazzire i social networks. La bellissima donna napoletana sta facendo parlare tanto di sé.

Raffaella Fico è senza ombra di dubbio tra le donne più amate d’Italia. La bellissima ragazza originaria della Campania, infatti, da anni ha conquistato il pubblico con le sue prestazioni e la sua simpatia. Da velina e subrettina in diversi show televisivi importanti, la ragazza bruna ha anche avuto una storia con Mario Balotelli, centravanti della Nazionale Italiana. Una storia che è stata al centro della cronaca per tanto tempo, dato che all’inizio tra i due non scorreva affatto buon sangue e l’attaccante aveva tanti problemi relativi anche la sua carriera da affrontare. Ora, fortunatamente per la piccina, le cose sono migliorate. Ora lei e l’attaccante italiano sono in rapporti sicuramente migliori, ma le loro vite continuano separate, a distanza, unite dalla piccola bambina.

Raffaella Fico si è fatta fotografare mentre è in vasca a lavarsi. La bellissima bruna made in Italy è completamente nuda e soltanto un sottile velo di schiuma copre le sue beltà senza rivali. Assolutamente nulla è nascosto all’occhio dello spettatore, che può ammirare la ragazza in tutto la sua splendida ed abbacinante bellezza. Dai tratti tipicamente mediterranei, la ragazza si specchia in un grosso specchio mentre, a braccia conserte, riflette. La schiuma si poggia con dolcezza sulle sue curve e sulle sue zone più private, seguendone le linee ed i contorni morbidi e sinuosi. Di seguito la fotografia che sta scatenando i 519mila followers che la seguono sul suo profilo Instagram ufficiale.

