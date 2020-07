Calciomercato Juventus, Thiago Alcantara sarà il prossimo acquisto per il centrocampo? L’indizio arriva dal CEO del Bayern Monaco

Sono diverse stagioni che il nome di Thiago Alcantara viene accostato alla Juventus e la prossima sessione di mercato potrebbe essere quella giusta perché l’operazione vada in porto. Il CEO del Bayern Monaco, Karl Heinze-Rummenigge, in occasione della presentazione del neo acquisto Leroy Sané, ha dichiarato: “Thiago ci ha detto di voler andar via, ma al momento non ci sono trattative con alcuna volo”. Il costo del calciatore si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

La Juventus, però, è focalizzata anche su altri profili. Piace in primis Jorginho del Chelsea (60 milioni di euro), a seguire Tonali del Brescia (40 milioni).

Calciomercato Juventus, assalto all’attaccante

La Juventus è pronta anche a lanciare l’assalto definitivo per assicurarsi l’attaccante che sostituirà Higuain, destinato a partire. Nel pentolone ci sono diversi nomi: da Edin Dzeko della Roma a Milik del Napoli, passando per Raul Jimenez del Wolverhampton e Lacazette dell’Arsenal.

Il polacco del Napoli rappresenta il piano A ed infatti, con gli azzurri, sono stati già avviati i primi contatti. De Laurentiis chiede 40 milioni, ma i bianconeri premono per inserire una contropartita ed abbassare il cash. L’unico calciatore che potrebbe stuzzicare Gattuso è Bernardeschi.

Edin Dzeko piace anche all’Inter, ma a frenare in parte la dirigenza è il costo del cartellino (15 milioni) ritenuto eccessivo visti i 35 anni.

Raul Jimenez invece potrebbe arrivare senza troppe complicanze visto che il suo agente e Jorge Mendes, stesso di Cristiano Ronaldo, che gode di ottimi rapporti con la Vecchia Signora. I Wolves chiedono 50 milioni di euro, ma con l’inserimento di una contropartita come Ramsey il prezzo potrebbe calare.

