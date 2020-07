Torna a migliorare la situazione meteo sulla penisola, con un inizio di settimana soleggiato. Torna alla riscossa l’anticiclone, con temperature in aumento.

Torna a ruggire l’anticiclone africano, con un meteo che promette tanto sole sulla penisola in questo inizio di settimana. Infatti, dopo un weekend segnato da tante piogge, le temperature torneranno ad alzarsi, con giornate segnate dal bel tempo su tutta la penisola. Una vera e proprio esplosione, quella della bolla anticiclonica, che permetterà al termometro di raggiungere dei valori altissi, arrivando a sfiorare i 35°.

Così l’Italia è pronta a godersi un pò di caldo, dopo una stagione estiva che ad ora non sta offrendo condizioni meteo ottimali. Attenzione però, perchè specialmente sulle Isole Maggiori, potrebbero svilupparsi delle piogge residue, che non sono altro che strascichi del weekend. Infine questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da improvvisi colpi di vento, grandinate ed addirittura nubifragi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteo sulla penisola in questo inizio di settimana.

Meteo, inizio di settimana stabile: tanto sole e temperature in rialzo

Dopo un weekend alquanto instabile, torna a ruggire l’anticiclone sulla penisola. Avremo un meteo gradevole per tutto l’inizio di settimana, con qualche flessione che potrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Aumenterà così la calura sulla penisola, con termometri pronti ad esplodere in questi primi giorni della nuova settimana, analizziamo quindi la situazione sui tre settori prinicipali.

Sulle regioni del Nord Italia, dopo le piogge della scorsa settimana, avremo finalmente un pò di stabilità atmosferica. Qui il cielo risulterà sereno e privo di nuvole. Al pomeriggio, invece, qualche addensamento coprirà i cieli delle vette alpine e potrebbero verificarsi alcuni piovaschi sui settori orientali. Le temperature torneranno ad aumentare, con massime tra i 29 ed i 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dal mattino degli annuvolamenti sulle cime dell’Appennino. Altrove però, questo inizio di settimana sarà caratterizzato da cieli sereni ed una gioranta stabile. Al pomeriggio, qualche sporadico piovasco potrebbe verificarsi sugli Appennini. Anche qui le temperature tornano ad aumentare, con massime tra i 28 ed i 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, l’inizio di giornata sarà caratterizzato da uno scenario nuvoloso su Calabria e Sicilia. Sulle due regioni meridionali si verificheranno alcuni fenomeni residui, ma il trend migliorerà in giornata con ampie schiarite sulle due regioni. Altrove avremo una giornata stabile, ricca di sole e con cieli sereni. Aumentano le temperature anche sul settore meridionale, con massime tra i 27 e 33 gradi.

