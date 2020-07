Juventus-Lazio 2-1: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium di Torino



Juventus-Lazio: nel nome di Cristiano Ronaldo, quasi da record con i suoi 30 gol, e forse non poteva essere diversamente. Se la Juventus arrivare a scrivere nove di fila alla voce scudetti sarà per quello che hanno combinato quei due davanti e non per una solidità difensiva ancora tutta da provare.

Il portoghese ad inizio ripresa prima su rigore (mani di Bastos) e poi in contropiede ha aperto e chiuso la partita. Poi Immobile su rigore, a quota 30 pure lui, ha provato a tenerla viva ma non è bastato.

Juventus-Lazio 2-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 51′, 54′ rig. C. Ronaldo (J), 82′ rig. Immobile (L)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Ramsey 6 (57′ Matuidi 5.5), Bentancur 6, Rabiot 6.5; Douglas Costa 6 (57′ Danilo 6), Dybala 7.5 (88′ Rugani sv), C. Ronaldo 8. All.: Sarri 7.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5.5; Bastos 5, Luiz Felipe 4 (89′ Falbo sv, Acerbi 6; Lazzari 6.5 (89′ Moro sv), Milinkovic-Savic 5, Cataldi 6 (75′ A. Anderson sv), Parolo 5.5, D. Anderson 6 (67′ Vavro 6); Caicedo 5.5 (66′ Adekanye 6), Immobile 6. All.: S. Inzaghi 5.

AMMONITI: D. Anderson (L), Alex Sandro (J), Bonucci (J), Danilo (J)

