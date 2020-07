Diletta Leotta torna ad infiammare il web: il suo ultimo video,la ritrae in un balletto da applausi. Anche Ibrahimovic applaude la presentatrice.

Diletta Leotta torna e fa impazzire tutti i suoi followers. Il suo ultimo post pubblicato su Instagram è letteralmente da applausi. Nell’arco di pochi minuti, il video del balletto della bellissima presentatrice ha già raggiunto tantissimi likes.

Nel video del balletto, appare anche il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che applaude la bellissima presentatrice siciliana.

Diletta Leotta: il suo balletto fa impazzire il web – VIDEO

Il balletto di Diletta Leotta è letteralmente bollente. La conduttrice televisiva non ha dunque perso occasione per mandare fuori di testa tutti i suoi fans. Non è la prima volta che il campione del Milan compare nei video della presentatrice e, in quest’occasione, i due protagonisti si sono presentati sulla terrazza per girare questo simpatico e interessante video.

Visualizza questo post su Instagram Zlatan approva @buddyfit_it 🤣💪🏼 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT

