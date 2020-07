Continua la paura di una seconda ondata di Coronavirus, così la regione Lazio ha deciso di multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia.

L’Italia sta lentamente uscendo dall’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus. Infatti la penisola è uno dei paesi più colpiti dall’epidemia, arrivando ad essere il secondo focolaio dopo la Cina all’inizia della pandemia. Così ad oggi che i contagi totali sono meno di 13mila, cresce la paura per una seconda ondata, che metterebbe nuovamente il paese in lockdown.

Una delle regioni più preoccupate per la seconda ondata è il Lazio. Infatti nella regione laziale, nei giorni scorsi abbiamo visto il caso di Ostia, dove un lavoratore in uno stabilimento balneare continuava a lavorare nonsotante la febbre alta. Così la regione ha deciso di imporre regole più stringenti. Infatti da oggi saranno multati tutti coloro che non indossano la mascherina in compagnia. Andiamo quindi a vedere le parole del governatore del Lazio, Alessio D’Amato.

LEGGI ANCHE -> Ostia, stabilimento balneare chiuso: dipendente a lavoro con la febbre

Coronavirus Lazio, il governatore D’Amato: “Se necessario, regole più stringenti a Roma”

Sulla situazione Coronavirus in Lazio ha parlato proprio il governatore Alessio D’Amato. Infatti il rappresentante laziale ha affermato di star lavorando con il governo, dopo il generale calo di tensione. Il governatore con le sue parole si riferiva alla ripresa della vita notturna all’uscita del lockdown, ricordando alcuni fenomeni preoccupanti, come i giovani che girano senza mascherina risultando così un pericolo per loro stessi e per le famiglie .

L’assessore ha ricordato che non va abbasata la guardia, e che le mascherine vanno indossate sempre fino alla scoperta del vaccino. Per D’Amato, infatti, la mascherina è l’unico strumento che permette di non perdere l’enorme lavoro e sacrificio fatto dai cittadini in questi mesi. Inoltre il governatore ha notato un calo della tensione anche dalla riduzione del 40% della vendita di mascherine in farmacia. Vedremo se nelle prossime settimane la regione Lazio metterà in atto nuove regole stringenti, quello che è certo è l’arrivo di multe salatissime per chi non indossa la maschera quando è in compagnia.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24