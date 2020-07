Bomba sull’aereo, è questo quello che l’equipaggio di un volo di Raynair ha comunicato alle torri di controllo sottostanti dopo aver trovato un biglietto con minacce a bordo.

I voli sono un qualcosa di estremamente pericoloso. Parliamo di uccelli di tonnellate che si liberano nell’aria ad una velocità pazzesca, volando anche tra continenti. Per questo appena qualcosa sembra essere fuori posto, data la posta in gioco di centinaia di vite, subito parte l’allarme. Su un volo che poche ore fa era diretto da Stansed a Oslo e gestito da Raynair è stato trovato un bigliettino. Sul pezzo di carta si facevano delle minacce pesanti e si faceva accenno ad un dispositivo all’interno del velivolo, una bomba, pronta ad esplodere in qualsiasi momento. E per questo è subito scattato l’allarme.

Bomba sull’aereo, panico su un volo Raynair: 51enne arrestato

Per sorvegliare l’aereo è immediatamente partito un jet danese che, riporta il Daily Mail, avrebbe scortato il velivolo per tutta la restante durata del viaggio. Quindi si è fatto atterrare l’aereo e immediatamente la polizia e gli artificieri specializzati sono entrati nel corpo della bestia per cercare dispositivi e bombe che potessero esplodere. Alla fine non è stato trovato nessun ordigno, fortunatamente per tutti, ma un uomo 51enne è stato arrestato dalla polizia dopo la perquisizione. Non è ancora chiarissimo se sia stato arrestato perché colpevole di aver scritto il biglietto o per altri reati, si sa solo che per ora è l’unico in stato di arresto. Tra i passeggeri nessun ferito, solo un bel po’ di panico per un volo che poteva facilmente trasformarsi in un incubo. Seguiranno certamente degli aggiornamenti.