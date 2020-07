Elettra Lamborghini, mini abito scollatissimo: il reggiseno non c’è come mostrano le Storie appena pubblicate dalla celebre artista.

Elettra Lamborghini vive un momento d’oro, soprattutto dal punto di vista professionale. La cantante originaria di Bologna, infatti, ha da poco realizzato il nuovo singolo ‘La Isla‘ con Giusy Ferreri e continua a riscuotere un grandissimo successo.

Ma non è finita qui. La celebre artista vanta qualcosa come 5,9 milioni di follower su Instagram, dove delizia i suoi fan grazie a foto sempre parecchio intriganti e a Video che esaltano la sua bellezza. Proprio come le ultime storie, in cui la 26enne bolognese appare in formissima e letteralmente scatenata.

Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza e procediamo con ordine.

Elettra Lamborghini senza reggiseno in ascensore

Nelle Storie in questione, si vede la bellissima Elettra Lamborghini indossare un mini abito rosso che mette in risalto le sue straordinarie e generose curve.

L’attenzione dei suoi fan, però, è tutta rivolta al fatto che la cantante emiliana non indossi il reggiseno: immediatamente, dunque, i suoi fan hanno invaso la pagina di Elettra con tantissimi like.

Ecco alcuni scatti tratti dalle Storie pubblicate da Elettra Lamborghini sulla propria pagina Instagram:

