Coronavirus, arriva una nuova importante scoperta dagli Stati Uniti. Secondo quanto pubblicato da alcuni esperti della Cleveland Clinic su una rivista medica, ci sarebbero dei fattori che favorirebbero l’infezione.

Coronavirus, arriva una nuova importante scoperta per il mondo scientifico. Lo riporta l’ANSA. La novità è che sono state individuate delle suscettibilità di natura genetica al Covid-19, peculiarità che potrebbero spiegare in parte perché qualcuno vi è colpito in maniera più aggressiva e altri no.

Coronavirus, scoperti geni che aumentano la vulnerabilità

Lo studio è stato realizzato da alcuni esperti della Cleveland Clinic e pubblicato sulla rivista BMC Medicine. Questo passaggio, dunque, potrebbe spiegare perché alcuni casi sono asintomatici mentre in altri avviene addirittura un decesso a causa della furia dell’infezione.

Alcuni fattori a rischio sono stati già accertati e riguardano l’età, l’eventuale obesità e alte malattie pregresse, ma pende anche un grosso punto interrogativo su alcune persone purtroppo decedute o quasi e che non rientrano in nessuna di queste caratteristiche. Così è sorta l’idea di approfondire eventuali fattori di rischio ereditari nel Dna, trovando degli indizi effettivi.

I medici hanno individuato così ben 63 variazioni sul gene ACE2 e 68 sul gene TMPRSS2, associate alla maggior suscettibilità al virus. Queste analisi gettano le basi per possibili approcci personalizzati per i pazienti positivi e in generale possibili rimedi contro la pandemia in atto.

