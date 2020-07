Gli ultimi sondaggi, danno Joe Biden in netto vantaggio su Donald Trump per le prossime elezioni in Usa. Sembra pesare molto per il Tycoon la gestione dell’emergenza sanitaria post coronavirus. La reazione di Trump a queste ultime rilevazioni è stata immediata.

Gli ultimi sondaggi elettorali condotti in America, danno Joe Biden, il candidato dei democratici alle prossime presidenziali, in netto vantaggio su Donald Trump.

L’ultima rilevazione in proposito è stato compiuta dalla Quinnipiac University. In questa viene evidenziato come esista una certa scontentezza tra gli elettori riguardo la gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’amministrazione Trump. Infatti nel sondaggio condotto, circa il 62 per cento degli intervistati si è dimostrato molto critico con l’operato del Tycoon durante la crisi innescata dal coronavirus. In particolare, sembra che le modalità scelte per riaprire le scuole negli Stati Uniti, sia già stata duramente condannata da una consistente fetta dell’elettorato Usa.

Elezioni Usa, Trump licenzia il manager della sua campagna elettorale

Il distacco di Biden su Trump, si attesta al momento tra i dieci e i tredici punti percentuali. Anche i sondaggi condotti dal Wall Street Journal e la Nbc confermano questo trend. Biden sembra al momento raccogliere i suoi maggiori consensi tra i più giovani e all’interno della comunità afro americana.

Trump invece continua ad essere in vantaggio tra gli elettori bianchi e tutti coloro che non possiedono un titolo universitario. Di sicuro, il Tycoon ha preso molto serio i risultati di queste nuove rilevazioni. Brad Parscale, il manager della sua campagna elettorale è stato infatti licenziato e sostituito da repubblicano Bill Stepien. Adesso spetta a lui l’arduo compito di dare nuova linfa alla campagna elettorale di Trump e recuperare quanti più voti possibile. Anche perché, sembra che persino una consistente parte dell’elettorato storico dei repubblicani, non veda più di buon occhio l’amministrazione Trump e sia pronta a votare Biden.

