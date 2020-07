Calciomercato Inter: il campione del Barcellona ha chiamato pubblicamente Lautaro in squadra: “Lo aiuteremo in tutto e per tutto”

Sono ormai mesi che va avanti la telenovela di mercato che avvicina sensibilmente Lautaro Martinez dell’Inter al Barcellona. Si è parlato a lungo della possibilità da parte degli spagnoli di pagare la clausola di 111 milioni, scaduta poi proprio pochi giorni fa. A quel punto, per gettare altra benzina sul fuoco, il presidente Bartomeu ha dichiarato: “Noi non abbiamo scadenze”. Gli stessi dirigenti dell’Inter, senza sbilanciarsi troppo, hanno lasciato intendere che l’argentino non è incedibile.

Ora anche Luis Suarez, che diventerebbe suo rivale per un posto in attacco in blaugrana, ha elogiato Lautaro ai microfoni di Sport. “In Italia sta facendo cose importanti. Il suo arrivo? Vediamo cosa succede. Cosa certa è che, se dovesse venire qui, lo aiuteremo in tutti i modi possibili. Giocare qui non è facile, ma lui può far bene”. Un nuovo sponsor, dunque, in quella che potrebbe essere l’operazione dell’estate.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per un esterno

Calciomercato Inter, i possibili sostituti di Lautaro

Molti sono anche i nomi dei sostituti di Lautaro che i media in questi mesi hanno legato all’Inter. Inizialmente, il nome più chiacchierato era Werner del Lipsia poi passato ufficialmente al Chelsea per 60 milioni di euro.

Un altro profilo che si è fatto forza ultimamente è quello di Osimhen del Lille, ma l’attaccante è prossimo a firmare con il Napoli.

L’idea più concreta, invece, porta a Edin Dzeko della Roma. I giallorossi lo cederebbero volentieri, nonostante sia uno dei pezzi pregiati, visto l’importante stipendio da 7,5 che grava sulle casse. Insieme al bosniaco, ci sarebbe la volontà di riscattare Sanchez che, ritornato in campo dopo la pandemia, sta offrendo prestazioni dal valore assoluto.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, il tennista Dimitrov è guarito e ringrazia i medici sui social