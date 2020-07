Nel Lazio, durante dei controlli della Asl, una bambina di 9 anni è risultata positiva al coronavirus. Adesso la piccola si trova in isolamento precauzionale.

Una bambina di nove anni, residente nel comune di Minturno, è risultata positiva al coronavirus. Il tampone le è stato effettuato a seguito di un controllo fatto dagli ispettori della Asl locale, per identificare i contatti diretti di una famiglia di Formia che aveva contratto il virus. La bambina sarebbe infatti la nipote della coppia in questione.

Sembra che le persone coinvolte, abbiano contratto il Covid-19 durante una cena in una pizzeria di Gianola. A confermare l’ufficialità di questa notizia è stata la Regione Lazio nel suo bollettino giornaliero. La bambina è stata adesso messa in isolamento domiciliare preventivo. Da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono buone e non desta tra i medici al momento alcuna preoccupazione.

Leggi anche: Coronavirus, Zaia: “Virus straniero, ha subito mutazione”

Coronavirus, il bollettino del Lazio

Nel bollettino diramato oggi dalla Regione Lazio, si contano 24 nuovi casi di coronavirus. Il 92 per cento di questi, sono stati importati. Questo significa che il contagio è avvenuto attraverso persone che risiedevano fuori dalla Regione. Il maggior numero di questi casi è stato accertato in una comunità bengalese a Roma. Tutti i suoi componenti sono stati adesso chiamati a raccolta dagli ispettori della Asl, per essere sottoposti a tampone.

Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, ha dichiarato in proposito che “la situazione della Comunità bengalese al momento è sotto controllo e non c’è alcun motivo di allarme”.

In ogni caso, bisognerà attendere la fine della settimana affinché tutti i controlli del caso siano effettuati. Tra le cause della trasmissione di questo nuovo contagio, la Regione ha individuato quattro voli proveniente da Dacca e atterrati sul territorio.

Sembra che la maggior parte dei passeggeri sia già stata rintracciata e messa in isolamento.

Leggi anche: Coronavirus, il fallimento delle app per tracciare il virus: i dati

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24